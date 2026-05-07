Mercato Bologna – Conferme dalla Polonia per Oskar Wojcik

Il Bologna è già al lavoro sul mercato indipendentemente dal futuro di Vincenzo Italiano . Gli scout rossoblù continuano a visionare giocatori e gli uomini dell'area tecnica saranno poi chiamati a restringere la lista dei potenziali obiettivi.

Uno di questi porta il nome di Oskar Wojcik, centrale polacco classe 2003 del Cracovia e già cercato a gennaio dal Celtic. Dalla Polonia giungono conferme su questa pista e sull'interessamento del Bologna, che a giugno dovrà valutare attentamente cosa fare nel reparto dei centrali che vedrà l'uscita di scena di Jhon Lucumi. Wojcik piace per le doti fisiche e per l'intensità degli interventi, soprattutto per i numeri dato che nel campionato polacco è stato leader per intercetti ed è secondo per tiri bloccati. Ovviamente, il suo inserimento sarebbe graduale, come successo con Helland, per la forza e la qualità della Serie A rispetto alla Ekstraklasa. I costi potrebbero aggirarsi sui 4-5 milioni di euro, quindi accessibili per le casse del club rossoblù.