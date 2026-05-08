Vincenzo Italiano sa bene che le ultime tre partite contro Napoli, Atalanta e Inter possono cambiare la percezione complessiva del campionato del suo Bologna.
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Cor Sport – Il discorso di Italiano al Bologna
Il tecnico ha chiesto al gruppo carattere ed orgoglio, questa l'analisi del Corriere dello Sport
L'allenatore ha quindi chiesto ai suoi ragazzi di tirare fuori il meglio. Il tecnico rossoblù vuole vedere grinta: dal giorno dell'eliminazione dall'Europa League la sua squadra non ha mai vinto. Per riuscire a tornare alla vittoria il Bologna dovrà tornare ad avere fame. Già contro il Napoli Italiano si aspetta una prestazione di livello, ancor prima del risultato, l'obiettivo ora è quello di chiudere la stagione senza rimpianti. Arrivando tra le prime 8 il Bologna eviterà il turno di Coppa Italia di Agosto, vietato, quindi, staccare la spina. I numeri rispetto all'anno scorso sono decisamente inferiori, così come il numero di trofei vinti. Anche per questo motivo servirà un finale in crescendo.
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