Cor Sport – Il discorso di Italiano al Bologna

L'allenatore ha quindi chiesto ai suoi ragazzi di tirare fuori il meglio. Il tecnico rossoblù vuole vedere grinta: dal giorno dell'eliminazione dall'Europa League la sua squadra non ha mai vinto. Per riuscire a tornare alla vittoria il Bologna dovrà tornare ad avere fame. Già contro il Napoli Italiano si aspetta una prestazione di livello, ancor prima del risultato, l'obiettivo ora è quello di chiudere la stagione senza rimpianti. Arrivando tra le prime 8 il Bologna eviterà il turno di Coppa Italia di Agosto, vietato, quindi, staccare la spina. I numeri rispetto all'anno scorso sono decisamente inferiori, così come il numero di trofei vinti. Anche per questo motivo servirà un finale in crescendo.