Carlino – Helland, vedi Napoli e poi impari

In un Bologna che ormai ha poco e niente da chiedere a sé stesso c'è chi invece ha tutto da chiedere. Per Helland sarà importantissimo disputare al meglio questo finale di stagione in vista della prossima. Il prospetto c'è tutto e qualcosa ha già mostrato ma è ancora molto acerbo e ci sarà da lavorarci su. In estate, con l'addio ormai certo di Lucumi, ci sarà da ricostruire la difesa e il Bologna ha bisogno di capire quanto sia pronto Helland: il finale di stagione sarà una prova di maturità per lui.