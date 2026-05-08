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Carlino – Helland, vedi Napoli e poi impari

Carlino – Helland, vedi Napoli e poi impari - immagine 1
Al Maradona vera e propria prova di maturità per il giovane centrale norvegese, questa l'analisi del Carlino
Redazione TuttoBolognaWeb

Stagione finita per Casale e infortunio per Vitik. Il finale di stagione diventa così una grande occasione per mettersi in mostra per Eivind Helland. Il giovane centrale norvegese arriva da tre titolarità consecutive con Juventus, Roma Cagliari.

In un Bologna che ormai ha poco e niente da chiedere a sé stesso c'è chi invece ha tutto da chiedere. Per Helland sarà importantissimo disputare al meglio questo finale di stagione in vista della prossima. Il prospetto c'è tutto e qualcosa ha già mostrato ma è ancora molto acerbo e ci sarà da lavorarci su. In estate, con l'addio ormai certo di Lucumi, ci sarà da ricostruire la difesa e il Bologna ha bisogno di capire quanto sia pronto Helland: il finale di stagione sarà una prova di maturità per lui.

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