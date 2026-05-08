I dubbi sulla permanenza di Italiano ci sono e a Bologna sanno che non è mai facile trattenere il proprio timoniere. Da Donadoni a Mihajlovic, passando per Motta e Italiano, a Bologna sul calar della stagione ci son sempre stati movimenti.
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Carlino – Da Donadoni a Thiago: quei finali di suspense
Altro epilogo burrascoso sulla panchina rossoblù dopo quelli recenti. L'analisi del Carlino
A Donadoni fu comunicato l'esonero tre giorni dopo la sconfitta di Udine del maggio 2018 a causa di un disastroso girone di ritorno. I primi giorni di giugno 2019 portarono alla conferma di Mihajlovic dopo essere stato ad un passo dalla Roma. Il tecnico serbo resterà sulla panchina rossoblù fino a settembre 2022, tre mesi dopo si consumerà il dramma con la morte dell'ex tecnico del Bologna. Dopo Mihajlovic il Bologna venne affidato a Thiago Motta che, dopo aver conquistato la Champions coi rossoblù, se ne andò alla Juventus strappando del tutto il rapporto con Saputo. Ora è il turno di Italiano: dopo il rifiuto al Milan lo scorso anno il tecnico dovrà prendere una scelta non facile.
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