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Cor Sport – Sfida al Napoli con Castro centravanti

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Castro pronto a tornare dal primo minuto dopo il riposo di Cagliari. Le probabili scelte di Italiano secondo il Corriere dello Sport.
Redazione TuttoBolognaWeb

Santiago Castro vuole riprendersi l'attacco del Bologna. Il ventunenne argentino, dopo 8 partite da titolare consecutive, ha rifiatato nella gara di domenica contro il Cagliari. Ora, però, il numero 9 rossoblù è pronto e carico per tornare in campo.

A Napoli, oltre all'argentino, tornerà a disposizione anche Dallinga dopo la tendinite. Sugli esterni l'unico assente è Cambiaghi. A destra è aperto il ballottaggio tra Orsolini e Bernardeschi mentre a sinistra Rowe è favorito su Dominguez. Italiano sta tenendo tutti sulle corde, nessuno deve sentirsi sicuro del posto. Anche in porta il ballottaggio è aperto con tre portieri a giocarsi il posto, tuttavia, Ravaglia sembra favorito su tutti. In difesa Lucumi va verso la titolarità nonostante la diffida mentre Heggem Helland lottano per un posto. Sulle fasce possibile la conferma di Joao Mario Miranda. A centrocampo i favoriti sono Freuler, Ferguson Pobega, ma Sohm Moro scalpitano per una maglia da titolare.

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