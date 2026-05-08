Cor Sport – Sfida al Napoli con Castro centravanti

A Napoli, oltre all'argentino, tornerà a disposizione anche Dallinga dopo la tendinite. Sugli esterni l'unico assente è Cambiaghi. A destra è aperto il ballottaggio tra Orsolini e Bernardeschi mentre a sinistra Rowe è favorito su Dominguez. Italiano sta tenendo tutti sulle corde, nessuno deve sentirsi sicuro del posto. Anche in porta il ballottaggio è aperto con tre portieri a giocarsi il posto, tuttavia, Ravaglia sembra favorito su tutti. In difesa Lucumi va verso la titolarità nonostante la diffida mentre Heggem e Helland lottano per un posto. Sulle fasce possibile la conferma di Joao Mario e Miranda. A centrocampo i favoriti sono Freuler, Ferguson e Pobega, ma Sohm e Moro scalpitano per una maglia da titolare.