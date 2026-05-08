Mercato – Peer Koopmeiners per il dopo Freuler. L’agenzia è la stessa di Lucumi

Giovanni Sartori torna a guardare in Olanda, dagli amici dell'Az Alkmaar. Tante le operazioni che l'attuale direttore tecnico rossoblù ha portato avanti con gli olandesi e da lì si prova a pescare il sostituto di Remo Freuler. Alla dirigenza rossoblù piace infatti Peer Koopmeiners, il fratello di Teun ora alla Juve e che lo stesso Sartori portò in Italia ai tempi della Dea. Classe 2000, il mediano è da anni al centro del progetto dell'Az, essendo partito dall'under 17 per raggiungere la prima squadra, con cui ha collezionato 115 partite con 6 gol e 11 assist: una colonna portante. Trattasi del classico centrocampista davanti alla difesa, una pedina che il Bologna non può sbagliare avendo Remo Freuler in scadenza a giugno e con ogni probabilità giunto alla fine della sua esperienza quadriennale al Bologna. Un link per il club rossoblù non è solo rappresentato dai solidi affari fatti da Sartori con l'Az (tra questi anche Sam Beukema), ma anche dall'agenzia di procuratori che cura gli interessi di Peer