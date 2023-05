Mercato – Montreal, suggestione Eden Hazard: Saputo prova il colpo

Mentre sotto le Due Torri la prossima settimana sarà in programma un incontro tra dirigenza e Motta per pianificare il futuro, oltreoceano è già tempo di calciomercato. A Montreal, infatti, il patron Saputo vorrebbe infiammare la piazza canadese con un nome altisonante.

Come riportato dal Resto del Carlino, il quotidiano spagnolo Marca ha rilanciato l'indiscrezione: il Montreal CF avrebbe avuto contatti con l'entourage di Eden Hazard e con il Real Madrid. La stella belga ha vissuto quattro anni da dimenticare con la maglia dei Blancos e a 32 anni vorrebbe rilanciarsi in un campionato emergente, come la MLS. Hazard potrebbe rescindere il proprio contratto con il club spagnolo e arrivare a parametro zero in Canada.