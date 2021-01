Mercato – Le strategie: Arnautovic il preferito, piace Lovric

La sensazione è che a Casteldebole non abbiano fretta di chiudere per il centravanti, ma che si aspetti l’ultimo momento per trovare una condizione migliore.

In cima alla lista dei desideri rimane Marko Arnautovic. L’austriaco ha un ingaggio fuori portata ma, vista la situazione del campionato cinese, il Bologna ci spera. In serata girava la voce di una proposta che avrebbe portato l’attaccante 31enne a vestire la maglia rossoblù per 18 mesi, per poi andare in Canada al Montreal, il club di Mls controllato da Saputo. Mentre rimane in stallo la trattativa per Karol Swiderski del Paok Salonicco, la new entry si chiama Krijstian Lovric, punta di movimento del Gorica che ha già segnato 11 gol in 15 partite in questa stagione.

Fonte-Gazzetta