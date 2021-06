Mercato – L’Atalanta va in pressing su Lyanco

Azione di disturbo dei nerazzurri, che si muovono nel caso saltasse Tomiyasu

Dopo essersi vista rifiutare dal Bologna le offerte da 8 milioni per Schouten e Svanberg , l' Atalanta tenta l’azione di disturbo per Lyanco , obiettivo principale della difesa di Sinisa Mihajlovic .

La Dea è interessata anche all'acquisto di Tomiyasu, per il quale il club emiliano chiede 25 milioni. L'offerta sarebbe il riscatto di Barrow più l'attaccante Colley e un conguaglio da 4 milioni. "Il giocatore è attenzionato, ma non c’è trattativa per Colley con il Bologna", ha detto ieri l'agente del gambiano Luigi Sorrentino. Il Bfc per il giapponese vuole invece Barrow più 10 milioni di conguaglio, oppure riscatterà il classe '98 versando i 15 milioni pattuiti. Prosegue anche la trattativa Lyanco, ma ci sono 4 milioni da limare tra la richiesta del Torino, 10 milioni, e l’offerta felsinea di 6 milioni.