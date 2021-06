Mercato – In attesa di Lyanco e Benatia spunta Luis Munoz

I dirigenti rossoblù si muovono per il 2022

Il centrale brasiliano è di proprietà del Torino e Cairo continua a pretendere un'offerta alta, mentre Benatia è svincolato dopo l'esperienza in Qatar e sarebbe una trattativa più fattibile. Ma intanto spunta il nome di Luis Munoz, difensore 24enne del Malaga. Con 5 milioni si potrebbe chiudere la trattativa, che sarebbe stata impostata per gennaio o addirittura per giugno 2022. Se dovessero saltare i primi due, ecco che il centrale spagnolo potrebbe arrivare subito. Classe '97, Munoz nasce come centrale ma può anche scivolare sull'esterno. Quest'anno ha collezionato 30 presenze in Liga2, trovando anche 5 gol. Il suo contratto scadrà nel 2022 e ha una clausola rescissoria appunto di 5 milioni di euro. Sul giocatore anche Betis e Levante. Infine c'è una pista Juan Jesus, ma al momento il Bfc non pare interessata al calciatore ex Roma.