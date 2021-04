Mercato – Il prezzo di Supryaga si abbassa: Bologna interessato?

Il prezzo dell'attaccante della Dinamo Kiev è in calo: può tornare un obiettivo rossoblù

La scorsa estate Vladyslav Supryaga è stato corteggiato a lungo da Bigon e Sabatini , che non sono però riusciti a portarlo in rossoblù. La Dinamo Kiev aveva sparato alto (circa 15 milioni) sul cartellino dell'attaccante, rimasto così in Ucraina senza però mai convincere appieno.

E proprio il suo rendimento altalenante ha determinato un abbassamento sostanzioso del prezzo in sede di mercato, con diverse squadre che quest'estate potrebbero tornare interessate. Un anno fa gli uomini mercato rossoblù arrivarono ad offrire circa 10 milioni, ora però sembra che basterà molto meno per assicurarsi le prestazioni del centravanti. Supryaga non ha più lo stesso spazio di prima in squadra, con Lucescu che preferisce un altro tipo di giocatore in attacco. Al momento, la corsia preferenziale della punta ucraina per il suo futuro sarebbe proprio la Serie A. Ritorno di fiamma estivo per il Bologna?