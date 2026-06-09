Mercato – Il Bologna vuole continuare con Ferguson

'Il Bologna non ha intenzione di privarsi di Lewis Ferguson . Anzi, l'idea della società è quella di continuare a costruire il presente e il futuro attorno al centrocampista scozzese' scrive Dario Cervellati oggi sul Corriere dello Sport Stadio.

Dal mediano scozzese a oggi non sono arrivati segnali di rottura e non sono arrivate richieste di cessione, ma di mezzo c'è un mondiale che spesso può cambiare gli scenari di mercato. La vetrina iridata, se Ferguson dovesse mettersi in luce, potrebbe alzare l'interesse sul centrocampista, esattamente come successo con Calafiori agli Europei 2024. Se dovesse arrivare l'interessamento di società di livello superiore non è escluso che Ferguson non possa farsi tentare e ascoltare eventuali proposte. A quel punto, il Bologna potrebbe valutare offerte di un certo tipo. Al momento, sottolinea Stadio, si tratta solo di ipotesi.