Mercato – Il Bologna ha acquistato Matteo Angeli a titolo definitivo

Classe 2002, destro, con buona tecnica e predisposizione ad impostare, Matteo Angeli è cresciuto al Milan per poi passare all’Imolese in Serie C due anni fa. Nell’ultima stagione è stato il perno della difesa a 4 dove si è anche tolto la soddisfazione di segnare 7 gol, tra cui una doppietta contro il Grosseto. Nelle due partite di playout che hanno permesso all’Imolese di salvarsi è stato schierato addirittura sulla fascia destra. Da luglio 2022 diventa un giocatore del Bologna a titolo definitivo.