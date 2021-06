Mercato – Frosinone e Ternana su El Kaouakibi

Gli occhi della Serie B su di lui

Con il SudTirol non è riuscito a trovare la promozione in Serie B, ma le sue buone prestazioni in questa stagione gli potrebbero dare la possibilità di salire comunque di categoria. Infatti, come riporta TuttoMercatoWeb, il Frosinone e la neopromossa Ternana l'avrebbero messo nel mirino. El Kaouakibi ha raccolto 32 presenze con 2 gol e tre assist nel campionato appena concluso. Sarà sotto contratto con il Bologna fino al giugno 2022.