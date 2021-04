Mercato – Forte interesse per Chiwisa

Mediano classe 2003 che piace molto a Bigon

La dirigenza rossoblù lo ha già visionato tre volte e mercoledì è andata a Rimini per vederlo nuovamente da vicino. Il ragazzo piace molto a Bigon, ma non è il solo perché a Rimini erano presenti altri estimatori di Atalanta, Parma e Sampdoria. Il Bologna è deciso a portare avanti questa trattativa perché crede nelle potenzialità di questo mediano già accostato a Diawara. Sono già stati avviati i contatti con i due agenti del ragazzo, ma al momento la cifra richiesta è ritenuta troppo alta. Qualora i numeri diventassero più bassi, allora il Bologna chiuderà l'operazione sempre che prima non si sistemi in un altro club.