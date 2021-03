Mercato – Forte interesse del Montréal per Breza

Il portiere Breza può andare in MLS

Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb, l'interesse è forte tanto che la trattativa, messa in piedi insieme dall'agente Angelo Fumarola, è in fase avanzata. La carriera di Breza inizia nelle giovanili del Monopoli, poi in quelle del Palermo, nel 2017 si trasferisce al Potenza e dal gennaio del 2020 è un giocatore del Bologna. Ora Breza, impegnato nel torneo pre-olimpico con il Canada Under 23, sarebbe il primo nome per il club allenato da Wilfried Nancy.