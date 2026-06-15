Mercato – Fine dell’avventura italiana di Aebischer? Il Pisa lo cederà

Michel Aebischer non è più un giocatore del Bologna. Il Pisa lo ha riscattato nei mesi scorsi essendo maturate le condizioni per l'acquisizione definitiva e nelle casse rossoblù sono entrati 4.5 milioni di euro.

Ora, però, con la retrocessione dei toscani in Serie B, il mediano della nazionale svizzera potrebbe cambiare aria. Dopo il mondiale si discuterà del futuro e il Pisa potrebbe tentare di monetizzare. Su Aebischer ci sarebbero infatti Augsburg e Amburgo in Germania, mentre in Italia Cagliari e Genoa sono sulle sue tracce. In rossoblù, invece, Aebischer aveva trovato ampio minutaggio con Motta, meno con Italiano fino alla cessione dell'anno scorso proprio per giocare di più in vista del mondiale