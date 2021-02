Mercato – Ecco i nuovi acquisti della Primavera

Non solo mercato della prima squadra, il Bologna ha guardato anche in casa Primavera per provare a rinforzarla in questa finestra di gennaio. Arrivano infatti in rossoblù quattro nuovi giocatori, oltre a Kacper Urbanski, fantastista polacco classe 2004 che sarà aggregato alle giovanili. Ecco il comunicato della società sul proprio sito ufficiale:

Il Bologna Fc 1909 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive dei seguenti giocatori, che si aggregheranno alla squadra Primavera di mister Luciano Zauri:

– Raffaele Maresca (04-12-2002) – Centrocampista proveniente dal Cosenza Calcio

– Federico Tosi (11-04-2002) – Difensore proveniente dal Mantova 1911

– Nassim Akki (22-03-2002) – Difensore proveniente dall’FC DesGirondins de Bordeaux

– Botond Bartha (13-02-2003) – Centrocampista proveniente dall’Honved