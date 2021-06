Mercato – Conferme per Orsini, in difesa proposto Benatia

Piace il centravanti del Lanus. Intanto l'ex Juve (svincolato) si è proposto

La priorità ora è quindi il mercato, con il club che lavora su più fronti, in primis Arnautovic. Le parti sono molto vicine, si aspetta solo che lo Shangai lo liberi a parametro zero. Il giocatore ieri si è detto contento di essere nel ritiro dell'Austria, ammettendo di non aver passato mesi facili in Cina durante la pandemia. Ancora nessun indizio sul futuro, ma l'obiettivo del Bologna è chiudere prima dell'inizio degli Europei. Sono arrivate poi conferme ufficiali dell'interesse rossoblù per il centravanti 26enne Nicolas Orsini, per stessa ammissione del presidente del Lanus. Si lavora anche sul fronte difensivo, con Lyanco obiettivo numero uno di Mihajlovic, ma si è proposto anche l'ex juventino Benatia, svincolatosi dall'Al Duhail.