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Mercato – Calafiori vince la Premier, al Bologna qualche bonus…

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Arriva un piccolo bonus per la vittoria di Calafiori in Premier
Redazione TuttoBolognaWeb

Un piccolo incasso dalla vittoria dell'Arsenal in Premier League? Secondo il Resto del Carlino sì. La questione riguarda Riccardo Calafiori, tra i trionfatori dei gunners e ceduto due anni fa dal Bologna durante la sessione estiva di calciomercato.

L'accordo prevedeva un corrispettivo di 45 milioni più 5 bonus, cifra dalla quale il Bologna incassò 27 milioni dovendone girare 18 al Basilea. Su quei 5 milioni di bonus, oggi, ci sarebbe una piccola quota dopo la vittoria in campionato dell'Arsenal, circa un paio di milioni, e che potrebbe aumentare qualora la squadra di Arteta dovesse anche vincere la Champions League. Denari, questi, già da considerare in possesso del Bologna dopo i 15 milioni per il riscatto obbligatorio di Giovanni Fabbian da parte della Fiorentina.

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