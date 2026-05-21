Un piccolo incasso dalla vittoria dell'Arsenal in Premier League? Secondo il Resto del Carlino sì. La questione riguarda Riccardo Calafiori, tra i trionfatori dei gunners e ceduto due anni fa dal Bologna durante la sessione estiva di calciomercato.
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Mercato – Calafiori vince la Premier, al Bologna qualche bonus…
Arriva un piccolo bonus per la vittoria di Calafiori in Premier
L'accordo prevedeva un corrispettivo di 45 milioni più 5 bonus, cifra dalla quale il Bologna incassò 27 milioni dovendone girare 18 al Basilea. Su quei 5 milioni di bonus, oggi, ci sarebbe una piccola quota dopo la vittoria in campionato dell'Arsenal, circa un paio di milioni, e che potrebbe aumentare qualora la squadra di Arteta dovesse anche vincere la Champions League. Denari, questi, già da considerare in possesso del Bologna dopo i 15 milioni per il riscatto obbligatorio di Giovanni Fabbian da parte della Fiorentina.
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