Vincenzo Italiano e Marco Turati torneranno a lavorare assieme. Lo riporta il collega Nicolò Schira. I due si erano separati dopo la chiusura dell'avventura a Firenze e ora sono pronti a ricongiungersi.
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Italiano riabbraccia un vecchio collaboratore: Turati torna nel suo staff
Marco Turati pronto a tornare nello staff di Italiano
Turati, infatti, ha lavorato nello staff di Vincenzo Italiano sia a La Spezia che a Firenze, poi ha scelto di staccarsi per tentare la strada del primo allenatore, partendo dal Siracusa, ma dopo due anni sta per tornare nel ruolo di collaboratore del mister del Bologna. Su Turati c'era il Renate, sempre per il ruolo di capoallenatore, ma la chiamata di Italiano avrebbe fatto breccia. Se Vincenzo dovesse rimanere a Bologna, come pare possibile e probabile, Turati farà parte del suo team di lavoro.
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