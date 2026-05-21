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Gazzetta – Per Mijnans c’è il pericolo Bundesliga

Gazzetta – Per Mijnans c’è il pericolo Bundesliga - immagine 1
Sull'olandese ci sono anche Dortmund e Leverkusen. L'analisi di Gazzetta.
Redazione TuttoBolognaWeb

Sven Mijnans, numero 10 dell'Az Alkmaar è stato proposto anche in Germania oltre che in Italia. Il Bologna lo aveva seguito l'estate scorsa ma senza riuscire ad affondare il colpo. In quel ruolo Italiano ha adattato Odgaard e, a volte, anche Bernardeschi. Borussia Dortmund Leverkusen son sulle sue tracce. Nel frattempo, il Bologna continua a guardare in casa Az Alkmaar, piace Peer Koopmeiners, fratello di Teun. Inoltre, proseguono le voci su Bamba Dieng (in uscita dal Lorient a parametro zero) e su Provedel in caso di addio di Skorupski. Inoltre, continua a intrigare la pista che porta a Zeballos del Boca. Intanto, Italiano per sabato recupererà Lucumi ma non Cambiaghi, Vitik Casale. Il Dall'Ara va verso il tutto esaurito per l'ultima di campionato.

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