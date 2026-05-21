Maurizio Sarri è già l'uomo più ambito per la prossima stagione nonostante una stagione complicata alla guida della Lazio. Il Napoli pressa e l'Atalanta rilancia.
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Gazzetta – Sarri conteso: il rilancio dell’Atalanta frena il bis a Napoli
Sarri conteso tra Napoli e Atalanta, il valzer delle panchine potrebbe coinvolgere anche Italiano. L'analisi di Gazzetta
Intanto Sarri prende tempo, anche per rispetto della Lazio. Negli ultimi mesi il Napoli ha avuto diversi contatti con Sarri e De Laurentiis non disprezza nonostante non ami le minestre riscaldate. Tuttavia, il club partenopeo non aveva fatto i conti con l'Atalanta che vede in Sarri l'uomo giusto per ripartire. A Napoli la parola d'ordine è diventata cautela. Nella stagione del centenario De Laurentiis vuole un allenatore top che possa continuare a tenere alto il livello del suo Napoli. Gli occhi restano puntati anche su Max Allegri e Vincenzo Italiano che son sempre piaciuti alla dirigenza azzurra.
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