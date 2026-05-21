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Gazzetta – Sarri conteso: il rilancio dell’Atalanta frena il bis a Napoli

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Sarri conteso tra Napoli e Atalanta, il valzer delle panchine potrebbe coinvolgere anche Italiano. L'analisi di Gazzetta
Redazione TuttoBolognaWeb

Maurizio Sarri è già l'uomo più ambito per la prossima stagione nonostante una stagione complicata alla guida della Lazio. Il Napoli pressa e l'Atalanta rilancia.

Intanto Sarri prende tempo, anche per rispetto della Lazio. Negli ultimi mesi il Napoli ha avuto diversi contatti con Sarri De Laurentiis non disprezza nonostante non ami le minestre riscaldate. Tuttavia, il club partenopeo non aveva fatto i conti con l'Atalanta che vede in Sarri l'uomo giusto per ripartire. A Napoli la parola d'ordine è diventata cautela. Nella stagione del centenario De Laurentiis vuole un allenatore top che possa continuare a tenere alto il livello del suo Napoli. Gli occhi restano puntati anche su Max Allegri Vincenzo Italiano che son sempre piaciuti alla dirigenza azzurra.

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