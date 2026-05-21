Carlino – Pagliuca: “Ottimo il lavoro di Italiano. Spero resti”

Gianluca Pagliuca, doppio ex di Inter e Bologna, ha parlato prima della partita tra le due sue ex squadre: "Sinceramente mi auguro che Italiano resti. Al di là del giudizio che si può dare di questa stagione anche quest’anno ha fatto un ottimo lavoro. Italiano ha un altro anno di contratto, ma come insegna Conte a Napoli i contratti hanno un peso relativo. Io spero che il mister resti e che il prossimo anno possa guidare un Bologna che lotta per tornare in Europa".