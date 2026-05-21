Cor Sport – Skorupski guida la corsa a tre

A Bergamo Skorupski è tornato titolare. Il portiere polacco ha dimostrato a tutti perché è lui il titolare: la parata nel finale su Krstovic è da incorniciare. Se si confermerà in forma anche durante gli allenamenti di questa settimana sarà lui il titolare per la sfida con l'Inter. Al momento, è lui il favorito per sabato. Tuttavia, la concorrenza è agguerrita e il posto andrà guadagnato, Italiano valuterà ogni segnale prima di sabato. Sia Ravaglia che Pessina proveranno a prendergli il posto. Il primo per confermarsi la bestia nera dei nerazzurri come in Coppa Italia due anni fa e in Supercoppa quest'anno, il secondo per avere un'opportunità contro una squadra del calibro dell'Inter. La corsa a tre è cominciata, toccherà ad Italiano decidere.