Canovi: “Motta non è pentito di essere andato alla Juve. Il prossimo anno tornerà”

Pentito di essere andato alla Juve ? No. Pronto a tornare in panchina il prossimo anno? Sì. Dario Canovi , papà di Alessandro, che è l'agente di Thiago Motta , ha parlato a Tuttojuve dell'ex Bologna e Juve , ribadendo il grande lavoro fatto dal tecnico in rossoblù e svelandone l'intenzione di tornare a bordo campo.

"Non si è affatto pentito della Juve. E' un uomo intelligente, quando ha accettato era a conoscenza di andare in un grande club. Di offerte ne aveva a bizzeffe, dal Milan al Napoli e Thiago col Bologna aveva già fatto bene l'anno prima di andare in Champions League e giocava un calcio piacevole al pari del Como di Fabregas. In Emilia ha dato fiducia a dei ragazzi e alcuni di loro come Calafiori sono stati valorizzati al massimo. Tornerà? Penso di sì, non sicuramente in Italia, ma all'estero potrebbe andare ad allenare in un campionato come la Premier, la Ligue 1, la Bundesliga o la Liga".