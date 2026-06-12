Il difensore belga dell'Union Saint Gilloise resta in lista per la sostituzione di Lucumi. Mancino di tecnica e fisico, Leysen è in orbita Bologna da circa un anno ma per ora bisogna aspettare le uscite prima di vedere interventi in entrata. Costi sui 10 milioni circa.
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Mercato Bologna – Da Leysen a Pirola, poi i mediani: il punto
Da Leysen a Pirola, da Koopmeiners a El Faouzi: il mercato di difensori e mediani