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Mercato Bologna – Da Leysen a Pirola, poi i mediani: il punto

Da Leysen a Pirola, da Koopmeiners a El Faouzi: il mercato di difensori e mediani
Manuel Minguzzi
Manuel Minguzzi Caporedattore 

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Il difensore belga dell'Union Saint Gilloise resta in lista per la sostituzione di Lucumi. Mancino di tecnica e fisico, Leysen è in orbita Bologna da circa un anno ma per ora bisogna aspettare le uscite prima di vedere interventi in entrata. Costi sui 10 milioni circa.

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