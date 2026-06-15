Mercato Bologna – Torna di moda Evan Ferguson. Liberali: pericolo Sassuolo…e Juve

Il Bologna torna a sondare Evan Ferguson. Il centravanti irlandese è reduce da annata difficile alla Roma, che farà cadere il diritto di riscatto rispedendo l'attaccante al Brighton. Il Bologna lo segue, dato che già a gennaio aveva provato la traccia in caso di partenza di Dallinga. L'ipotesi potrebbe tornare buona in estate, ma i dubbi sono relativi alle condizioni fisiche di Ferguson. Nel corso dell'ultima stagione, Evan ha avuto un brutto infortunio alla caviglia, il quarto della sua carriera, con annessa operazione nel mese di marzo. Di recente, il ct dell'Irlanda ha affermato che l'infortunio è stato più serio del previsto e il recupero completo dovrebbe avvenire solo a settembre, motivo per il quale il Bologna vuole vederci chiaro prima di agire. Il tutto, ovviamente, solo a fronte della partenza di uno tra Castro e Dallinga.