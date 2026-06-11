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Mercato – Bologna su Volpato, è intreccio con Liberali

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Intreccio di mercato tra Bologna, Catanzaro e Sassuolo
Redazione TuttoBolognaWeb

Spunta la pista Christian Volpato per il Bologna? Secondo il Resto del Carlino sì, in un intreccio di mercato che coinvolge il giovane Mattia Liberali, altro obiettivo dei rossoblù.

Si parte da Liberali, reduce da una ottima stagione a Catanzaro e nel mirino di Bologna e Sassuolo, ma l'approdo di Aquilani in neroverde, suo allenatore in Calabria, potrebbe spostare gli equilibri. Un contatto tra la dirigenza rossoblù e quella del Catanzaro ci sarebbe stato. Quale sarebbe l'intreccio? Se Liberali dovesse andare al Sassuolo, dove probabilmente rimarrà anche Berardi, a quel punto potrebbe essere liberato proprio Volpato, altro giocatore di piede mancino. In quel caso si registrano movimenti anche dalla Fiorentina, dove Grosso potrebbe richiederlo per la sua esperienza in viola. Il Bologna ha sondato il terreno perché gli agenti di Volpato sono gli stessi di Lucumi e dei fratelli Koopmeiners.

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