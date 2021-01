Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Bologna sta provando a prendere Roger Martinez.

Si tratta di un attaccante colombiano classe ’94 che gioca al Club América, in Mexico. Contatti in corso per cercare di portare a Mihajlovic la punta tanto richiesta. In giornata Walter Sabatini ha iniziato i contatti con l’entourage del giocatore che conosce bene avendolo portato in Cina nel 2016 al Jiangsu Suning. Si lavora per un’operazione in prestito.