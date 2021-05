Mercato – Bologna su Lucca del Palermo?

I rossoblù interessati al classe 2000 rosanero

Cresciuto nelle giovanili di Torino e Brescia, il classe 2000 si è distinto in Serie C per attitudine e fiuto del gol, segnando 13 reti in questa stagione, nonostante un infortunio che lo sta tenendo fuori dai playoff. Sul centravanti rosanero ci sarebbero gli occhi anche di Udinese e Sampdoria in Serie A.