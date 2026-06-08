Mercato – Bologna su Falcone per la porta. Ravaglia e Pessina…

Sarà una estate di valutazioni anche sulla porta. L'unico certo di restare, probabilmente, è Lukasz Skorupski , che ha contratto fino al 2027 e vuole chiudere la carriera in rossoblù.

Alle sue spalle, anche se le ultime valutazioni saranno del neo tecnico Domenico Tedesco, tutto potrebbe cambiare. Massimo Pessina è destinato a un prestito in Serie B per giocare una stagione da titolare e rientrare nel 2027 dopo una annata da protagonista, mentre su Federico Ravaglia c'è un mezzo interessamento dell'Udinese, senza trattative in atto, e la possibilità di lasciare il nido di casa dopo una stagione difficile tra alti e bassi. Ecco perché il Bologna guarda al mercato dei portieri. Sondato Ivan Provedel della Lazio, messo nel mirino dall'Inter, resta in piedi la pista Wladimiro Falcone del Lecce, che piace anche a Torino e Monza. La valutazione dei salentini dovrebbe essere di circa 5 milioni di euro.