Mercato Bologna: si raffredda la pista Viery, il Gremio punta al massimo guadagno possibile

Viery in vendita, ma il prezzo del Gremio è alto. L'obiettivo è uno solo: il guadagno deve essere massimizzato. Sul brasiliano spuntano Juventus e vari club della Premier

Come riportato da TMW, la Fiorentina ha rotto gli indugi presentando un'offerta da 12 milioni di euro, prontamente rispedita al mittente dal club di Porto Alegre. Sul mancino, blindato da un contratto fino al 2029 e da una clausola rescissoria per l'estero di 50 milioni, si stanno accendendo i riflettori di diverse squadre europee: se la pista Bologna si è raffreddata, restano vive le sirene della Premier League e l'ipotesi Juventus.