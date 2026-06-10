L'affare legato a Viery, promettente difensore brasiliano classe 2005 in forza al Gremio, si fa sempre più intrigante.
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Mercato Bologna: si raffredda la pista Viery, il Gremio punta al massimo guadagno possibile
Come riportato da TMW, la Fiorentina ha rotto gli indugi presentando un'offerta da 12 milioni di euro, prontamente rispedita al mittente dal club di Porto Alegre. Sul mancino, blindato da un contratto fino al 2029 e da una clausola rescissoria per l'estero di 50 milioni, si stanno accendendo i riflettori di diverse squadre europee: se la pista Bologna si è raffreddata, restano vive le sirene della Premier League e l'ipotesi Juventus.
Smentite le voci di un possibile scambio per trattenere Arthur Melo, il Gremio ha l'obiettivo di completare una cessione esclusivamente a titolo definitivo entro l'estate. La necessità di fare cassa, unita al valore del giocatore, spinge i brasiliani a cercare il massimo guadagno possibile, pronti a scatenare un'asta internazionale senza però farsi prendere dall'affanno.
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