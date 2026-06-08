Mercato – Bologna sempre sulle tracce di Comotto

Figlio d'arte, Comotto è un mediano classe 2008 di proprietà del Milan e reduce da una annata in B allo Spezia dove ha giocato 30 partite totali da centrocampista davanti alla difesa, stuzzicando la mente di molti operatori del mercato, tra cui Giovanni Sartori che lo ha visionato più volte dal vivo al Picco, lo riporta Calciomercato.com. Comotto jr. è cresciuto calcisticamente tra le fila rossonere, partendo dall'under 17 per arrivare fino alla Primavera e al Milan Futuro e chissà che non possa essere pronto al grande salto in Serie A. Tra poco, inoltre, dovrebbe prendere parte agli Europei Under con la nazionale azzurra.