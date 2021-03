Mercato – Bologna, occhi puntati su Agoumè e Pirola

La dirigenza rossoblù guarda in casa Inter per la prossima stagione

Secondo quanto riferito da FcInterNews, i rossoblù sarebbero interessati ai prestiti di Lucien Agoumé e Lorenzo Pirola per la prossima stagione, entrambi di proprietà dell’ Inter .

Il primo è attualmente in prestito allo Spezia, mentre il secondo al Monza. Nel caso di Pirola, molto dipenderà dalla decisione del club di Silvio Berlusconi. In caso di promozione di Serie A, infatti, i brianzoli vorrebbe riscattare il centrale classe 2002 e per farlo sarebbero disposti a mettere sul piatto circa 10 milioni di euro.