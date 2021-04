Mercato – Atalanta su Schouten?

Interesse degli orobici per il mediano olandese

Si tratta dell'Atalanta, che segue con attenzione il percorso in rossoblù del centrocampista olandese e potrebbe farsi avanti nei prossimi mesi. I partenopei, invece, avrebbero già proposto al giocatore il doppio dell'ingaggio. L'ottima annata di Schouten ha attirato dunque diversi estimatori, rendendolo tra i papabili per un'eventuale cessione in estate. Lo riporta Tuttomercatoweb.