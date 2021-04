Mercato – Arnautovic in pole, poi Simeone, ma il sogno è Scamacca

Saputo ha detto sì al bomber, ma prima bisognerà cedere

Il Bologna in rosa ha al massimo cinque giocatore fatti e finiti: Tomiyasu, Svanberg, Orsolini, Schouten e Barrow. Tra questi partirà chi assicurerà più soldi e maggiore plusvalenza. Per crescere e migliorare la classifica servirà acquistare un giocatore già pronto e non uno come Svanberg, per fare un esempio, che ha impiegato 3 anni per diventare un centrocampista completo. I soldi delle cessioni verranno reinvestiti per la punta e il primo obiettivo resta Arnautovic a patto che riesca a liberarsi a zero dallo Shanghai. L'alternativa è Simeone che ha le caratteristiche giuste per permettere a Sinisa di non modificare il Bologna. Infine, il sogno di Sabatini e Bigon è Scamacca, ma l'operazione appare estremamente complicata.