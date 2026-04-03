Marko Arnautović, impegnato nelle amichevoli con la sua Nazionale (Austria), ha avuto modo di parlare ai giornalisti rilasciando notizie di mercato che lo riguardano in prima persona.
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Mercato – Arnautović conferma: il ritorno in Austria potrebbe essere realtà
Arnautović potrebbe tornare in Austria già dalla prossima stagione
Attualmente alla Stella Rossa, l’ex Bologna ha confermato di aver ricevuto due offerte, una dal LASK Linz e l’altra dal Rapid. Insomma, nonostante i 37 anni, Marko tiene la porta aperta a nuove esperienze e a un possibile ritorno a casa.
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