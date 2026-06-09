Mercato – Si cerca quota 20 per Lucumi con la vetrina mondiale

La vetrina mondiale, per alzare un po' il prezzo di una cessione che si preannuncia certa e annunciata: Jhon Lucumi , che ha il contratto in scadenza nel 2027, sarà una delle plusvalenze estive.

A fronte del mancato rinnovo di contratto, lo spettro del parametro zero porterà il Bologna ad accontentare la volontà di Lucumi di cambiare aria. Su di lui club di Premier, forse ancora il Sunderland, ma attenzione anche alla Spagna, dove il Barcellona potrebbe inserire un centrale mancino di fisico e tecnica nella sua rosa per il 2026/2027. Il Bologna, dunque, è pronto alla cessione e valuta Lucumi almeno 20 milioni di euro. Difficile, per non dire impossibile, salire alla cifra della clausola in essere un anno fa, circa 28 milioni di euro, data la scadenza tra un anno, ma la vetrina dei mondiali potrebbe far scatenare una piccola asta e il Bologna superare la soglia dei 20 milioni. Per la sostituzione in rossoblù si parla ancora di Fedde Leysen dell'Union Saint Gilloise, anche se dal Belgio trapela per ora solo un timido interesse dopo un anno di continui accostamenti del centrale belga al club felsineo.