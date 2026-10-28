Così Samuel Mbangula, MVP della partita: “Sono contentissimo, è la serata più bella della mia vita. Ho segnato la mia prima tripletta e spero non sia l’ultima. È una vittoria bellissima e poi sul campo di San Siro ha un valore aggiunto perché è uno stadio in cui è difficilissimo giocare. Palladino ci dà fiducia, con lui sappiamo che tutti possono giocare, la nostra forza è il gruppo e oggi si è visto: non abbiamo mai mollato. La vittoria in casa arriverà, dobbiamo continuare a lavorare e fare il massimo come stiamo facendo”.