La soddisfazione di Samuel Mbangula dopo la tripletta a San Siro

Redazione TuttoBolognaWeb
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VIDEO - Il discorso di Palladino: "Il nostro campionato inizia ora"

Così Samuel Mbangula, MVP della partita: “Sono contentissimo, è la serata più bella della mia vita. Ho segnato la mia prima tripletta e spero non sia l’ultima. È una vittoria bellissima e poi sul campo di San Siro ha un valore aggiunto perché è uno stadio in cui è difficilissimo giocare. Palladino ci dà fiducia, con lui sappiamo che tutti possono giocare, la nostra forza è il gruppo e oggi si è visto: non abbiamo mai mollato. La vittoria in casa arriverà, dobbiamo continuare a lavorare e fare il massimo come stiamo facendo”.

AC Milan v Bologna FC - Serie A 2026/27

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