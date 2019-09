Marrese: “Roma squadra molto forte. Genoa e Udinese per capire il valore reale della squadra”

Intervistato da Radio 1909, il giornalista Emilio Marrese ha parlato della partita prevista per domenica tra Bologna e Roma: “Con Mihajlovic in casa praticamente non si è mai perso. Purtroppo, questa striscia dovrà finire. Per domenica non sono molto fiducioso. Loro hanno un attacco molto forte, sarà una partita molto difficile. Mi aspetto un inciampo, se non domenica a breve. Solo a pensare di vedere un Bologna in cima alla classifica mi gira la testa. Non ubriachiamoci vedendo il Bologna così in alto. Pensare che questa squadra sia da primi 5 posti, non è cosa. Questa è una squadra forte, ma non così tanto. Poi il calcio è meraviglioso perché alle volte scrive storie sorprendenti. Temo un po’ il contraccolpo morale dopo questo entusiasmo. Bisogna, tutti quanti, tifosi e squadra, volare basso.”

