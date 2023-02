Marrese: “Kyriakopoulos funzionale. Mercato? Fiera del baratto”

Intervenuto a Radio Nettuno Bologna Uno, il collega di Repubblica Emilio Marrese ha espresso la sua opinione sulla sessione di mercato invernale appena conclusa. Un solo innesto per il Bologna e in generale un mercato molto povero:

"Finalmente il mercato è finito. Kyriakopoulos? Piuttosto che niente è meglio piuttosto. C'è stato anche il rischio che non si chiudesse manco quella poi alla fine tutto si è risolto. Il mercato si è concluso come era previsto: è stato preso un giocatore come ci avevamo detto. Kyriakopoulos non cambia la vita ma può essere funzionale in questa squadra che gira e ha un gioco. C'è una fisionomia e il greco ha fatto due campionati da titolare al Sassuolo, altra squadra che giocava a calcio, non sarà un fenomeno ma un po' meglio di Lykogiannis. Diciamo che il Bologna è stato puntellato".