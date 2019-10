Marrese: “Ibrahimovic? Economicamente è fattibile, ma difficilmente accetterà”

“Ci sta che una neopromossa abbia difficoltà in trasferta, ma la Fortitudo fuori casa si fa massacrare. A Roma non ci può stare una tale imbarcata, è una neopromossa come te, non c’è il fattore campo e non puoi perdere in quel modo, stai sempre a rincorrere. Ci si aspetta la salvezza tranquilla, se giochi così in trasferta però ai playoff non ci vai di certo. La Fortitudo paga molto la mancanza di peso al rimbalzo. Si sente l’assenza di Sims. Paghi un atteggiamento un po’ troppo svagato e la poca esperienza di Martino che contro i grandi del mestiere soffre. Un conto è perdere le partite giocando, un altro è essere presi a schiaffi. C’è troppa differenza tra rendimento interno e sterno. Sicuramente gli arbitri spostano parecchio quando giochi in casa e il campo carica anche i giocatori”

