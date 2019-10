Marrese: “La narrazione del Bologna è cambiata, è iniziato un nuovo percorso”

“E’ vero che hanno smesso di parlare di soldi, finalmente è cambiata la comunicazione. Si sono resi conto che dopo 4 anni non si può continuare a ricordare che con certi soldi più di così non si può fare. Esistono esempi virtuosi da seguire, come l’Atalanta, che a differenza del Bologna si forma i giocatori in casa. Il Bologna ha iniziato un processo nuovo, Fenucci è l’amministratore delegato, è una posizione difficile, fa l’anello di raccordo tra sogno e realtà, di una azienda che produce emozioni e su cui grava un’incognita continua, è tutto molto più umorale. Comunicare continuamente la differenza tra i fatturati è sbagliato. Ci sono sempre state molte aspettative nei confronti di questa società, sappiamo benissimo che la classifica del patrimonio tecnico corrisponde grossomodo alla classifica sul campo, ma ridurre tutte le partite perse a una questione di fatturato non ha senso.”

Scheda 1 di 4