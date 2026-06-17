Si sà già da tempo che Jhon Lucumì lascerà Bologna. Però bisogna ancora capire dove andrà. La clausola da 28 milioni di Euro pare non piacere a nessuno, considerando che il giocatore andrà in scadenza di contratto. Il Bologna però si "accontenterebbe" di una cifra pari o vicina ai 20 milioni di Euro. L'unica squadra che in questo momento si è fatta davvero sotto è il Besiktas di Vincenzo Italiano. Le parti sono però ancora troppo distanti, i turchi offrono 12 milioni più bonus facili da riggiungere per arrivare a 15. Non basta. A 15 si è fermato pure il Bournemouth. Mentre dall'Italia hanno chiesto informazioni in tre: Juventus, Roma e Atalanta. Ma difficilmente l'operazione potrà andare in porto. Il Bologna vuole monetizzare e attende una proposta da una big inglese in modo da far saltare il banco.