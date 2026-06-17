Il Besiktas ha fatto la prima mossa ma non basta. Mentre dall'Italia...
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Si sà già da tempo che Jhon Lucumì lascerà Bologna. Però bisogna ancora capire dove andrà. La clausola da 28 milioni di Euro pare non piacere a nessuno, considerando che il giocatore andrà in scadenza di contratto. Il Bologna però si "accontenterebbe" di una cifra pari o vicina ai 20 milioni di Euro. L'unica squadra che in questo momento si è fatta davvero sotto è il Besiktas di Vincenzo Italiano. Le parti sono però ancora troppo distanti, i turchi offrono 12 milioni più bonus facili da riggiungere per arrivare a 15. Non basta. A 15 si è fermato pure il Bournemouth. Mentre dall'Italia hanno chiesto informazioni in tre: Juventus, Roma e Atalanta. Ma difficilmente l'operazione potrà andare in porto. Il Bologna vuole monetizzare e attende una proposta da una big inglese in modo da far saltare il banco.
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