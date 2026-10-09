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I precedenti

In Salento i confronti ufficiali tra le due squadre sono 25: 6 i successi dei padroni di casa (l’ultimo 2-1, Serie B 2006/07), 13 i pareggi (l’ultimo 2-2, Serie A 2025/26), 6 le vittorie emiliane (l’ultima 2-3, Serie A 2022/23). Bologna reduce da 11 risultati utili consecutivi contro il Lecce: bilancio di 7 vittorie e 4 pareggi. Ultima sconfitta il 18 settembre 2011 (Bologna-Lecce 0-2, Serie A). Lecce reduce da 9 partite consecutive in casa senza vittorie contro il Bologna: ultimo successo il 28 aprile 2007 (Lecce-Bologna 2-1, Serie B). Da quel momento, 6 pareggi e 3 sconfitte. In Serie A l’ultima vittoria salentina contro il Bologna al Via del Mare è datata 18 novembre 2001 (Lecce-Bologna 1-0).

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