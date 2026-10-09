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PRONTI DEI CAMBI NELL'UNDICI

Per Raffaele Palladino, le prossime ore si prospettano fondamentali per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Confermato il 3-4-3 già usato nell'ultima in casa contro il Toro. In porta confermato Skorupski, che gode della piena fiducia del mister, e a supporto di quest'ultimo ci saranno probabilmente Helland a destra e Theate a sinistra, mentre al centro della difesa dovrebbe essere confermato Heggem. Per quanto riguarda il centrocampo, Zortea e Miranda come esterni a tutta fascia, con Pobega, uomo di rottura, e Moro, in vantaggio su Ferguson reduce dalla nazionale, al centro. In avanti, il tridente titolare si appresta ad essere formato da Orsolini, Piccoli e Bernardeschi. Mentre per i salentini probabile un 4-3-3 con Ilic come regista e Guebbels a guidare l'attacco giallorosso assieme a Pierotti e Monteiro.

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