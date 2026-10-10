Gli uomini scelti da Palladino per la trasferta di Lecce
VIDEO - Ma cosa fa questo portiere?
Sono due gli assenti per la trasferta di Lecce di domani. Se da un lato c'è l'immediata convocazione per Matteo Darmian, tesserato l'altro giorno dal mercato svincolati, dall'altro non prenderanno parte alla sfida Jens Odgaard, infortunatosi qualche settimana fa, e Samuel Mbangula, tornato con un problema dalla nazionale. Questo l’elenco dei convocati di Raffaele Palladino per domani.
Portieri: Happonen, Pessina, Skorupski.
Difensori: Alhassane, Casale, Darmian, De Silvestri, Heggem, Helland, Miranda, Theate, Vitik, Zortea.
Centrocampisti: Amondarain, El Azzouzi, Ferguson, Libra, Moro, Pobega.
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Dovbyk, Enem, Orsolini, Piccoli.
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