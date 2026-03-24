Gli esami a cui è stato sottoposto Tommaso Pobega hanno evidenziato una lesione di basso grado dell’ileopsoas di destra, con tempi di recupero di 2-3 settimane.
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Le condizioni di Pobega e Odgaard
Bollettino medico Pobega e Odgaard
Gli esami cui è stato sottoposto Jens Odgaard hanno evidenziato una lieve elongazione del retto femorale sinistro, con tempi di recupero di 2-3 settimane.
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