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Le condizioni di Pobega e Odgaard

Le condizioni di Pobega e Odgaard - immagine 1
Bollettino medico Pobega e Odgaard
Redazione TuttoBolognaWeb

Gli esami a cui è stato sottoposto Tommaso Pobega hanno evidenziato una lesione di basso grado dell’ileopsoas di destra, con tempi di recupero di 2-3 settimane.

Gli esami cui è stato sottoposto Jens Odgaard hanno evidenziato una lieve elongazione del retto femorale sinistro, con tempi di recupero di 2-3 settimane.

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