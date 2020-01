La Virtus batte Venezia 71 a 83

Una Virtus determinata ed autoritaria sbanca Venezia grazie ad una prova di forza (soprattutto mentale) che spiega il perchè ed il percome i bolognesi di sponda bianconera in questo momento si trovino al primo posto della classifica di Serie A (Sassari ha perso in casa contro Trento).

Le Vu Nere hanno sempre controllato la partita senza troppi patemi. Primo quarto a parte, terminato sul punteggio di 21 a 21, Venezia durante la gara è arrivata al massimo sul -4. Sugli scudi un mostruoso Stefan Markovic, autore di 12 punti e 10 assist. Molto bene anche Vince Hunter, per lui 17 punti. Milos Teodosic ha prodotto la solita partita incentrata sulla concretezza più assoluta: non troppo preciso dall’arco (1 su 6 da 3), ma comunque autore di 16 punti fondamentali puntualmente arrivati nei momenti caldi del match. Da rimarcare anche la prova di un Pajola (6 punti) sempre più determinate per questa squadra.